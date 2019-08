Maya Hawke: guarda il video di "To Love a Boy"

La scorsa settimana vi avevamo dato notizia che la ventenne Maya Hawke – figlia degli attori Uma Thurman e Ethan Hawke e attrice anch’essa nella terza stagione della serie televisiva targata Netflix ‘Stranger Things’, dove intepreta la parte di Robin Buckley – aveva pubblicato i singoli “Stay Open” e “To Love a Boy”.

Di quest’ultimo brano ora è disponibile il video che potete vedere più sotto. La canzone è stata scritta dalla Hawke per quanto riguarda il testo, mentre la musica è a cura di Jesse Harris (già al lavoro con Lana Del Rey e Norah Jones, tra gli altri).

Parlando con il magazine Pitchfork la Hawke riguardo la canzone ha detto:

“Dopo aver visto il film ‘Call Me by Your Name’ per la seconda volta, ho lasciato il teatro e stavo camminando verso il mio appartamento a Brooklyn. E ho iniziato a pensare alle immagini dell'acqua e al romanticismo presente in quel film. Ero piena di questa intensa gelosia e del desiderio di essere innamorata e di sentirmi in quel modo. Poi ho scritto il testo di "To Love a Boy" come fosse una poesia e l’ho inviato a Jesse Harris, e lui ha scritto quella melodia, e io l'ho adorata. Parla della realtà dei sogni in cui potresti amare qualcuno in un modo che consuma tutto, dove ti senti come quando nuoti nell'oceano in una calda giornata estiva. Quando stavo facendo un brainstorming sul video, ho iniziato a pensare a una sirena che veniva a riva e che voleva amare un ragazzo tanto quanto amava l'oceano. Quindi ho deciso che il video sarebbe stato più interessante se l'interesse amoroso del video fosse l'oceano e riguardasse la sua ricerca per tornare nell'oceano. Sono un attrice professionista, ma non sono un musicista professionista, quindi volevo fare una cosa che non fosse professionale. Quindi ho speso tutti i miei soldi per realizzare il video e ho dovuto noleggiare il costume da sirena, alla fine è stato incredibilmente di merda, ma in un modo che penso sia davvero divertente”.