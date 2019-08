National in concerto con una setlist scelta dai fan: il video

Per celebrare il ventesimo anniversario dalla propria formazione, i National hanno deciso di chiedere aiuto ai fan per compilare la scaletta del concerto tenuto nella serata di ieri, domenica 18 agosto, presso il festival belga Pukkelpop: la formazione guidata da Matt Berninger si è così trovata a eseguire una serie di brani selezionata interamente dal pubblico, nella quali spiccavano canzoni come "England" e "Conversation 16" non previste dalle setlist del tour attuale. La performance è stata registrata professionalmente e resa disponibile sui canali social ufficiale della manifestazione - si veda il frame video qui sotto.

Ecco, di seguito, le canzoni eseguite dai National al Pukkelpop 2019:

Rylan

Mistaken For Strangers

Bloodbuzz Ohio

I Need My Girl

This Is The Last Time

Conversation 16

All The Wine

Slow Show

England

Carin At The Liquor Store

Fake Empire

Light Years

Mr. November

Terrible Love

About Today

Vanderlyle Crybaby Geeks

La band, attualmente in tour per promuovere la propria ultima fatica sulla lunga distanza, "I Am Easy To Find" del 2018, ha in programma una serie di concerti tra nordamerica (fino al prossimo 26 ottobre), Europa (senza però tappe in Italia, fino al prossimo 12 dicembre), Giappone (a metà marzo 2020) e Australia e Nuova Zelanda, fino a inizio aprile del prossimo anno.