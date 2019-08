Franco Battiato: il balletto di notizie contrastanti sulla casa di Milo

Se non fosse desolante, sarebbe ridicolo. Intorno alla vendita di Villa Grazia, la dimora di proprietà di Franco Battiato a Milo, si rincorrono informazioni contrastanti: secondo “Repubblica” in edicola oggi 19 agosto il fratello di Franco, Michele, avrebbe smentito l’intenzione di vendere; secondo una notizia pubblicata questa mattina dal sito locale RagusaNews, invece, sarebbe già stato firmato nei giorni scorsi un compromesso con acquirenti “venuti da Milano”. La notizia di RagusaNews è firmata genericamente “Redazione” - ma è presumibilmente attribuibile a quel Giuseppe Savà che negli ultimi mesi ha frequentemente rivelato informazioni, evidentemente provenienti da sue fonti locali, riguardanti il cantautore. Anche a Rockol risulta che “nei giorni a cavallo di Ferragosto” nella villa di Milo si siano recate persone “provenienti da Milano” - quelle incaricate di raccogliere immagini per un video promozionale dell’album di imminente pubblicazione. Sta di fatto che continuano, in maniera spesso goffa e irrispettosa, le operazioni economiche e commerciali connesse a Franco Battiato, e appare evidente come la gestione della situazione da parte della famiglia sia perlomeno poco accorta. Come già ho avuto occasione di scrivere in passato, è con sincero dispiacere che assisto a questo balletto. E mi dispiace anche che Rockol sia costretto a dar conto di avvenimenti che esulano dall’ambito strettamente musicale. Preferirei di gran lunga tacerne.

Franco Zanetti