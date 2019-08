Sheryl Crow: 'Ho visto cose strane quando ho fatto la corista per Michael Jackson'

Sheryl Crow ha visto "cose molto strane" quando, tra il settembre del 1987 e il gennaio del 1989, ha collaborato come corista con Michael Jackson per il "Bad Tour", prima serie di eventi del Re del Pop da solista che toccò anche l'Italia - con due date a Roma e una a Torino - nella fine maggio dell''88: a rivelarlo è stata la stessa cantante nel corso di un'intervista rilasciata al Telegraph.

La Crow - che nell''88 fu anche coprotagonista di Jackson nel video di "Dirty Diana" - ha dichiarato:

"Non ho visto il documentario ['Leaving Neverland'] e non ho intenzione di vederlo. Ma ho visto delle cose che mi sono sembrate molto strane e sulle quali avrei molte domande"

Tuttavia suonare con Jackson, per la Crow, è stato "pazzesco". "E' stata la più grande star della sua generazione", ha proseguito la cantante, "E io, per diciotto mesi di fila, ho dovuto cantare con lui un duetto ['I Just Can’t Stop Loving You'] tutte le sere".