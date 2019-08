Franco Battiato: 'La casa di Milo non è in vendita'. Ma...

In un articolo firmato da Ernesto Assante per Repubblica si riferisce di uno stop nelle operazioni di messa in vendita della residenza di Franco Battiato: come già più volte riferito da Rockol, la villa di Milo eletta dal Maestro siciliano non solo come residenza ma anche come laboratorio - presso la casa fu concepito il cover album del 1999 "Fleurs" - apparve negli annunci di diversi siti di compravendita immobiliare alla fine dello scorso mese di marzo. Per l'occasione il direttore di Rockol Franco Zanetti suggerì alla SIAE di intervenire per rilevare l'edificio, da considerare di "grande valenza culturale": la proposta portò alla costituzione di un comitato - a metà dello scorso maggio - “Milo e Franco Battiato”, nato per volere del comune del piccolo centro del catanese.

Oggi, lunedì 19 agosto, il fratello di Franco Battiato, Michele, ha fatto sapere di non avere intenzione di cedere la villa: "[La casa] non è in vendita", ha dichiarato a Repubblica il familiare dell'artista, "E' tutto nato per un equivoco, la casa resta di Franco, non c’è nessun progetto in tal senso. Ci dispiace che ci sia stato chi ha voluto scatenare delle polemiche su una materia simile".

Benché, almeno al momento, la cessione dell'immobile appaia del tutto scongiurata, pare che tra le posizioni della famiglia di Battiato e del comitato fondato a suo nome ci sia ancora grande distanza. "Proprio per il forte rapporto che lo ha legato a questa terra vorremmo costruire una rete più ampia, abbiamo scritto una lettera a tutti i sindaci del territorio e a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo per fare in modo che questo rapporto continui e venga esaltato", ha fatto sapere il sindaco di Milo Alfio Fiorentino, auspicando che della fondazione "facciano parte anche loro [i familiari di Battiato], crediamo che sia importante per tutti".

"Non vogliamo dare spazio a polemiche di nessun genere", ha però risposto Michele Battiato, lasciando pochissimo spazio, almeno per il momento, a un'eventuale futura collaborazione: "Tantomeno discutere di faccende che riguardano la famiglia, come hanno fatto alcuni organi di stampa".

Come già riferito da Rockol, il prossimo mese di ottobre potrebbe essere pubblicato un nuovo album di Franco Battiato, che dovrebbe includere le registrazioni dal vivo delle esibizioni tenute dall'artista con la Royal Philharmonic Concert Orchestra di Londra nel 2017: il disco, il cui titolo sarebbe "Battiato & Royal Philharmonic Concert Orchestra", dovrebbe includere quindici tracce dal vivo più l'inedito - scritto dallo stesso cantautore insieme a Juri Camisasca - "Torneremo ancora".