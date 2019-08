David Hasselhoff, nel nuovo album anche Ministry e Tracii Guns

Verrà pubblicato il prossimo 27 settembre "Open Your Eyes", il nuovo album di David Hasselhoff, il già protagonista delle serie televisive "Supercar" e "Baywatch" da qualche anno più attivo sul versante musicale che su quello cinematrografico e televisivo: il disco, composto da tredici brani tra cover e composizioni originali, vede la partecipazione di nomi di spicco del panorama hard rock e metal internazionale come Steve Stevens (su “I Melt With You”), Tracii Guns (su “Here I Go Again”), Todd Rundgren (su “Jump In My Car”) e il frontman dei Ministry Al Jourgensen, intervenuto sia come ospite per la rilettura del classico di Neil Diamond “Sweet Caroline” sia come collaboratore in studio per il mixaggio dei brani. Accando ai big dell'heavy, trovano spazio anche leggende della tradizione musicale americana come Steve Cropper, il "colonnello" chitarrista degli MG's di Booker T. divenuto leggenda per aver interpretato se stesso nel film cult del 1980 "Blues Brothers".

La scorsa primavera fu lo stesso Hasselhoff ad anticipare la parziale svolta metal in occasione del suo prossimo album, il quattordicesimo della sua carriera e ideale seguito di "This Time Around" del 2012: "Perché no?", aveva spiegato l'attore americano, "Io faccio di tutto. Perché posso, e perché lo voglio".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Open Your Eyes":

1. “Open Your Eyes” (feat. James Williamson)

2. “Head On” (feat. Elliot Easton)

3. “I Melt With You” (feat. Steve Stevens)

4. “Lips Like Sugar” (feat. A Flock of Seagulls)

5. “Heroes” (feat. Tyler Bates)

6. “Here I Go Again” (feat. Tracii Guns)

7. “Jump In My Car” (feat. Todd Rundgren)

8. “Rhinestone Cowboy” (feat. Charlie Daniels)

9. “If You Could Read My Mind” (feat. Ava Cherry)

10. “Sugar, Sugar” (feat. Steve Cropper)

11. “Mit 66 Jahren” (feat. Patrick Moraz)

12. “Sweet Caroline” (feat. Ministry)

13. “That's Life”