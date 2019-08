Neil Young & Crazy Horse, il nuovo album è 'Colorado'

Si intitola "Colorado" e verrà pubblicato nel corso del prossimo mese di ottobre il nuovo album di Neil Young con i Crazy Horse, prima prova sulla lunga distanza del rocker canadese con la sua band dai tempi di "Psychedelic Pill" e "Americana" del 2012: a darne annuncio è stato lo stesso artista per mezzo del suo sito Web ufficiale, dove è stata annunciata anche l'uscita del primo estratto dal nuovo album - intitolato "Rainbow of Colors" - per la fine del mese in corso.

Descritto come "una raccolta di dieci canzoni che vanno dai 3 ai 13 minuti", "Colorado" sarà preceduto presso il pubblico da un brano che lo stesso Young ha definito "ragged glory", con riferimento all'album dello stesso Young coi Crazy Horse del 1990.

Il disco sarà accompagnato da un documentario sulla lavorazione dell'album intitolato "Mountaintop Sessions", diretto da CK Vollick: "Non credo che un film su un argomento del genere con la visione e l'intensità che siamo stati capaci di catturare sia mai stato visto", ha commentato Young al proposito.

In calendario il leggendario cantautore di "After the Gold Rush" ha in programma solo tre appuntamenti, tutti negli USA: uno speciale evento dedicato all'album "Harvest" del 1972 il 14 settembre con Norah Jones e Father John Misty, a Lake Hughes, in California, una data al Murat Theatre di Indianapolis, il 19 settembre, e una partecipazione al "suo" Farm Aid il prossimo 21 settembre in Wisconsin, al quale prenderanno parte - tra gli altri - anche Willie Nelson e John Mellencamp.