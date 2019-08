Slipknot, ‘We are not your kind’: primo posto nella Billboard 200

Il gruppo capitanato da Corey Taylor ha debuttato al primo posto della “Billboard 200” con il proprio nuovo album “We are not your kind”. Gli Slipknot hanno raggiunto la vetta della classifica riportata dalla rivista statunitense, dopo essersi guadagnati la prima posizione della UK Official Albums Chart.

Il sesto album della band mascherata – ideale seguito di “.5: The Gray Chapter” del 2014 - è uscito lo scorso 9 agosto e, come riferisce Billboard USA, è il primo disco hard rock a raggiungere la prima posizione della classifica dopo “Concrete & Gold” dei Foo Fighters nel 2017. Traguardo che gli Slipknot raggiunsero già nel 2014, con la loro precedente e quinta fatica in studio di registrazione.

La prima parte del tour che vede Corey Taylor e compagni esibirsi sui palchi internazionali – protagonisti anche in Italia lo scorso giugno con una tappa a Bologna – si concluderà il prossimo 4 dicembre. Il gruppo, però, ha già annunciato che proseguirà l’attività dal vivo anche nel 2020 rivelando per ora solo le città – senza specificare le location o le date dei concerti - in cui si terranno i live. La data italiana degli Slipknot per il prossimo anno sarà a Milano.