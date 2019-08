Billie Eilish: ecco una clip live e un nuovo video per ‘bad guy’

La 17enne cantautrice di Los Angeles ha pubblicato recentemente due nuovi video su YouTube. Billie Eilish ha proposto una clip dell’esecuzione dal vivo di ‘I love you’ – presentata durante il concerto dello scorso 11 luglio al Greek Theatre di Los Angeles.

Successivamente la cantante ha pubblicato un nuovo che mostra – in formato verticale, come a voler riprendere la sequenza delle Instagram Stories - il dietro le quinte della realizzazione della clip ufficiale per la canzone “bad guy” , prima traccia dell'album di Billie Eilish“When we all fall asleep, where do we go?”.

La giovane cantautrice californiana - che lo scorso luglio ha presentato la sua linea di abbigliamento - sarò sul palco del Milano Rocks il prossimo 31 agosto in apertura al live dei Twenty One Pilots.