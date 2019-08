Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington sta bene. Il tour riprende il 23 agosto

Come si legge dal post pubblicato su Facebook dalla band southern rock di “Sweet Home Alabama” – che recentemente si è vista costretta a posticipare alcune date del tour a causa dei problemi di salute del chitarrista Gary Rossington, operato a una valvola cardiaca - i Lynyrd Skynyrd hanno riferito che Rossington si sta riprendendo e danno appuntamento ai fan per il concerto del prossimo 23 agosto a Irvine, California.

“Per quanto riguarda il tour 'The last of the street survivors farewell' abbiamo sempre detto di voler ‘provare a suonare in tutti i locali, un'ultima volta’, in modo da poter portare la nostra musica e l'eredità della band a tutti coloro che vogliono ascoltare la musica e le canzoni che amano. […] PS: Gary sta guarendo e si sente meglio. Speriamo di vedervi tutti la prossima settimana a Irvine!”