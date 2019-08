Jova Beach Party a Montesilvano: a giorni la possibile conferma

Mancano esattamente 20 giorni alla data ipotizzata per il “Jova Beach Party” sulle spiagge abruzzesi, che dovrebbe tenersi il prossimo 7 settembre. Mentre si attende di scoprire se Montesilvano ospiterà il concerto del cantautore di "Serenata Rap", lo stesso Jovanotti si è espresso riguardo a questa ipotesi. Due giorni fa Lorenzo Cherubini ha condiviso un post su Facebook in cui – rinnovando gli auguri di buon Ferragosto ai fan - oltre a citare il caso di Vasto, ha scritto:

“Andiamo avanti! Sappiate però amici abruzzesi che non abbiamo rinunciato all’idea di fare JBP in una spiaggia delle vostre parti, e entro il 22 dovemmo avere la conferma e un posto, nel frattempo godetevi i giorni di ferragosto e grazie a tutti!”

Come informa il sito di notizie abruzzoweb.com, la conferma – o smentita – della tappa abruzzese di Jovanotti potrebbe arrivare al termine della riunione fissata per il 21 giugno: la decisione in merito spetterà a Questura e Prefettura. In vista dell'incontro il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis – che si sta preoccupando in prima persona di risolvere tutti gli aspetti che potrebbero mettere in difficoltà l’effettiva realizzazione del Jova Beach Party – ha detto:

"Il clima di collaborazione e di fiducia che si è instaurato tra tutti i soggetti interessati è molto incoraggiante. Ora l'importante è arrivare alla riunione della commissione con tutte le carte in regola".

Ecco il post condiviso da Jovanotti su Facebook: