Queen: qual è la canzone di Freddie Mercury che non piace a Taylor?

Lo scorso luglio Brian May e Roger Taylor insieme ad Adam Lambert hanno inaugurato il tour che li vedrà impegnati sui palchi del Nord America, Sud Corea, Giappone, Australia e Nuova Zelanda fino a febbraio 2020. Il “Rhapsody Tour” presenta a ogni concerto tutti i pezzi più celebri della band inglese - alcuni scritti dallo scomparso leader dei Queen, Freddie Mercury - attualmente interpretati dal vivo dalla voce dell'ex star di American Idol.

Tra i brani proposti nelle scalette delle varie tappe, manca però all’appello una canzone firmata dal compianto leader del gruppo. Il pezzo in questione è contenuto nell’album “Innuendo” – pubblicato solo nove mesi prima la dipartita di Freddie Mercury – ed è “Delilah”. Qual è il motivo? Roger Taylor, durante un’intervista, ha semplicemente detto: “La odio”.

Dopo aver citato il pezzo che Freddie dedicò al suo gatto, il compositore e voce di "I'm in love with my car" ha rivelato che una delle sue canzoni preferite dei Queen è quella che vanta della collaborazione di David Bowie: "Under pressure".