Nickelback: 'Un nuovo album ci sarà, ma senza fretta'

Nel corso di un'intervista concessa recentemente a una radio dell'Oklahoma uno degli elementi del gruppo capitanato da Chad Kroeger ha rivelato come i Nickelback non siano in procinto di pubblicare un nuovo album, almeno nel breve e medio termine. Mike Kroeger - il bassista e fratello del leader della formazione Chad - ha raccontato a Rock 100.5 The KATT che per una nuova uscita discografica la band di "How you remind me" non ha fretta:

“Ci sono un po’ di canzoni e qualche idea ma nessuno si fa prendere dal panico. Non abbiamo nessun obbligo verso qualche grossa etichetta o cose del genere. Rispettiamo i nostri piani – possiamo fare ciò che vogliamo. Per me è una novità bellissima poter passare più tempo con la mia famiglia rispetto al solito.”

Il bassista della band ha poi aggiunto, riferendosi al fratello Chad, leader del gruppo:

“Chad è sempre stato sotto pressione, come se dovesse fare qualcosa ogni volta che avevamo modo di registrare musica. Era come se tutti avessero gli occhi puntati su di lui. Questa volta, per quanto mi riguarda, non ho intenzione di pressarlo. Non voglio farlo sentire in obbligo di dover tirar fuori qualcosa a tutti i costi. Voglio che arrivi in modo naturale”.

Mike Kroeger non ha però escluso la possibilità che uscirà un nuovo album – come ideale seguito di “Feed the machine” del 2017 (qui la recensione). Nonostante molti artisti prendano in considerazione l’idea di pubblicare singoli piuttosto che dischi, il bassista dei Nickelback ha detto:

“Sembra che al mondo del rock piacciano ancora molto gli album, quindi dovremmo seriamente pensare di continuare in questa direzione. Vedremo cosa accadrà. Noi non abbiamo alcuna fretta, anche se potrebbe essere un gran dispiacere per i fan. Sono sicuro vogliano nuova musica, e ci sarà. Ci sono diverse idee in ballo, ci stiamo solo prendendo un po’ di tempo. Invece che suonare in tour e poi immediatamente chiudersi in studio per registrare qualcosa, ci stiamo prendendo un attimo di respiro.”

Chad Kroeger e soci – che hanno suonato a Milano lo scorso anno per l’unica data italiana - sono attualmente impegnati in tour in America e concluderanno il giro di concerti il prossimo ottobre a San Paolo, in Brasile.