Franco Battiato: il nuovo album uscirà a ottobre?

Stando a quanto riportato da ragusanews.it, dovrebbe essere pubblicato il prossimo ottobre il nuovo album del cantautore di Milo che era stato annunciato lo scorso giugno sotto il titolo “Migrantes”.

La nuova pubblicazione discografica, come già anticipato, dovrebbe presentare i concerti che Franco Battiato ha tenuto con la Royal Philharmonic Concert Orchestra di Londra nel 2017 - da qui la deduzione sul nuovo titolo del disco, che il quotidiano online di Ragusa suggerisce essere: “Battiato & Royal Philharmonic Concert Orchestra”. Inoltre, sembra confermata la presenza dell’inedito risalente al 2015 all’interno dell’album; ma, quello che doveva essere la title track di “Migrantes”, potrebbe intitolarsi “Torneremo ancora".

Come riporta ragusanews.it, “la notizia è riservata e tenuta in gran segreto” dai familiari di Battiato - il fratello maggiore Michele e la figlia Grazia Cristina – che affideranno la produzione e la distribuzione a quella che viene definita come “una delle case discografiche più prestigiose al mondo”.