Elvis Presley: agente segreto nella nuova serie animata di Netflix

Nel 42esimo anniversario della morte di The King, lo scorso 16 agosto, Netflix ha annunciato una nuova serie animata per adulti con protagonista un immaginario Elvis Presley: “Agent King”.

La piattaforma di streaming sta collaborando con Priscilla Presley e John Eddie per realizzare il film d’animazione a puntate che vedrà il re del rock and roll ricoprire – in modo fittizio – il ruolo di un agente segreto del governo, che al chiaro di luna agisce in qualità di spia mentre gira il paese come musicista.

“Agent King” si ispirerà a grandi linee a un evento realmente accaduto cinquant’anni fa quando Elvis Presley incontrò Richard Nixon alla Casa Bianca il 21 dicembre 1970 – lo stesso episodio su cui si basa la sceneggiatura del film del 2016 diretto da Liza Johnson. In quell’occasione Presley fece visita all'allora presidente degli Stati Uniti d'America che – in seguito alla richiesta di Elvis di collaborare con la sua amministrazione – gli conferì un incarico onorario in qualità di Agente Federale per la sezione Narcotici e Droghe.

Priscilla Presley a proposito della serie animata - che oltre alla moglie di Elvis e Eddie come co-autori, coinvolgerà anche Mike Arnold come produttore esecutivo - ha dichiarato:

Sin da quando Elvis era un ragazzino, ha sempre sognato di essere il supereroe che combatte il crimine e salva il mondo! ‘Agent King’ è la realizzazione proprio di questo.Il mio co-creatore John Eddie ed io siamo molto entusiasti di lavorare con Netflix e Sony Animation su questo fantastico progetto e avere la possibilità di mostrare al mondo un Elvis che nessuno ha mai visto prima.

Non è ancora noto di quanti episodi si comporrà la prima stagione di "Agent King", né per quando è prevista la data di uscita.