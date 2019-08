Morgan: dal 19 agosto un inedito al giorno

Il già leader dei Bluvertigo ha annunciato attraverso i suoi canali social che da lunedì prossimo, 19 agosto,pubblicherà ogni giorno del materiale inedito:

Da lunedì la rivoluzione è online!

Ha scritto Morgan per introdurre un messaggio rivolto ai suoi fan in cui si comunica che il cantautore monzese presenterà di giorno in giorno il proprio lavoro che – senza anticipare la natura specifica per ogni inedito che uscirà – sarà presentato attraverso una “modalità originale”.

Come riportato su Facebook e su Instagram, l’autore di “Altrove” potrebbe quindi presentare ogni giorno un disco oppure un libro; ma anche un video, un podcast, un film o una colonna sonora: per scoprirlo i fan sono invitati a lasciare il proprio indirizzo e-mail sul sito del cantautore, nei prossimi giorni quando sarà attivo.

Morgan – che recentemente aveva spiegato il motivo per cui non pubblicasse nuovo materiale discografico - tra lo scorso dicembre e maggio aveva presentato due inediti: il brano “In questo modo”, uscito in vista del suo compleanno, e la canzone “Per per sempre” che ha eseguito durante la semifinale di "The Voice”, a cui ha partecipato come giudice per la sesta edizione.

Ecco il messaggio:

L’ultima fatica sulla lunga distanza del cantautore che presentava inediti risale al 2007: dopo l’album “Da A ad A”, Morgan ha pubblicato la raccolta “Morganicomio” del 2010 e due dischi per il progetto “The italian songbook”.