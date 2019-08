The Good, the Bad & the Queen al capolinea: ‘Il nostro ultimo concerto’

Il supergruppo che vede la voce dei Blur e anima dei Gorillaz fare squadra con Paul Simonon, Simon Tong e Tony Allen ha annunciato che quella andata in scena questa sera, 16 agosto, al Lowlands Festival di Biddinghuizen, in Olanda, sarà la sua ultima esibizione. Lo ha fatto dal palco della rassegna, confermando poi la notizia su Twitter, per bocca del frontman Damon Albarn, che giunto alla terza canzone in scaletta ha detto alla folla: “Questo è il nostro ultimo concerto”. E ancora: “Questo è il nostro ultimo concerto. Dopo questo, poof. Finito”. Sui social i The Good, the Bad & the Queen hanno poi scritto: “La fine della strada! Questa sera, il finale”, confermando che il progetto capitanato da Albarn è giunto al capolinea.

THE END OF THE ROAD! Tonight, @Rapid_Razor_Bob, the finale.



— The Good, The Bad & The Queen (@goodbadqueen) August 16, 2019

La formazione ha esordito nel 2005 con l’album di debutto “The Good, the Bad & the Queen”, seguito poi lo scorso anno da “Merrie Land”, prodotto dallo storico collaboratore di David Bowie Tony Visconti. Per quanto riguarda invece l’attività dal vivo, la band non è mai stata particolarmente prodiga di concerti: dopo il tour a supporto del primo album il gruppo non si è più esibito fino a quando nel 2011 è andato in scena a Londra con un unico live. Solo dopo la pubblicazione di “Merrie Land” la band è tornata in tour, facendo tappa anche in Italia, a Lucca, lo scorso 20 luglio.