Slipknot, ‘We Are Not Your Kind’: la band è in vetta alla classifica UK dopo 18 anni

Il sesto album della band mascherata capitanata da Corey Taylor, “We Are Not Your Kind”, ha portato gli Slipknot per la prima volta in cima alla classifica inglese dopo 18 anni che non accadeva. Il disco, uscito lo scorso 9 agosto come ideale seguito del precedente “.5: The Gray Chapter”, ha scalzato, con 31,800 copie vendute nella prima settimana della sua pubblicazione, dalla prima posizione della UK Official Albums Chart “No.6 Collaborations Project” di Ed Sheeran. L’ultima volta che Corey Taylor e soci avevano raggiunto questo risultato era accaduto nel 2001 con “Iowa”, anche se “We Are Not Your Kind” è il quinto album della band heavy metal ad essere riuscito a entrare nella Top 5 della chart. Allargando lo sguardo allo scenario heavy metal nel suo complesso, “We Are Not Your Kind” è anche il quinto album di questo genere di musica a essersi attestato in prima posizione nel corso di questo decennio: prima ci erano riusciti solo gli Iron Maiden con “The Book Of Souls” e “The Final Frontier”, gli Avenged Sevenfold con “Hail To The King” e i Black Sabbath con “13”.

Il prossimo 4 dicembre gli Slipknot concluderanno la prima tranche del loro tour sui palchi internazionali, lo stesso che ha portato la band a Bologna – unica data italiana - lo scorso 27 giugno. La band ha però già fatto sapere che non interromperà le attività dal vivo nemmeno nel 2020: i metalloni statunitensi hanno per il momento rivelato solo le città, e non le date e le location, dei concerti. Il live previsto nella Penisola avrà luogo a Milano.