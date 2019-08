Tool, minacce di morte se non fosse uscito il nuovo album

L’attesa è stata lunga, certo: tredici anni non sono pochi. Ma c’è chi l’ha sentita particolarmente e nell’invocare un nuovo album dei Tool è arrivato fino a minacciare di morte il frontman della band Maynard James Keenan. Ora che l’ideale seguito di “10000 Days” ha una data d’uscita – “Fear Inoculum” verrà pubblicato il prossimo 30 agosto – il batterista dei Tool ricorda la pressione alla quale il gruppo è stato sottoposto. Danny Carey ha affidato il suo racconto a Metal Hammer:

Mi sentivo male per lui. Mi ha anche detto che stava ricevendo minacce di morte da qualche idiota là fuori. Loro non hanno idea di come sia la nostra etica di lavoro. Queste cose non succedono. Non c’è un altro disco che suonerà come questo disco dei Tool. Quello che senti è quello che prendi, e quello che prendi è quello che esso attraversa per essere pronto. E non è un processo semplice.