Liam Gallagher: ascolta la nuova canzone ‘One of us’

"One of us" è il titolo della nuova canzone del minore dei fratelli Gallagher, che pubblicherà il prossimo 20 settembre "Why me? Why not" - ideale seguito di "As You Were" del 2017. Le prime anticipazioni sul prossimo disco di Liam Gallagher erano arrivate con gli altri singoli "Once", “Shockwave” e “The River”.

Ascolta il nuovo brano:

Con l'uscita della sua nuova fatica discografica, l'ex voce degli Oasis - che lo scorso luglio era in concerto a Taranto e a Barolo - sarà nuovamente in Italia il prossimo anno per due date: il 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 febbraio al Forum di Assago, poco fuori Milano. Le due esibizioni fanno seguito agli show della bella stagione del cantante britannico, andato in scena nelle scorse settimane a Taranto e a Barolo.