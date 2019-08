Spotify: aumento del costo degli abbonamenti in vista?

Stando a quanto riporta il sito di notizie economico-finanziarie Bloomberg, il colosso dello streaming svedese sta attuando diversi test in Scandinavia con la prospettiva di aumentare i prezzi degli abbonamenti di Spotify in tutto il mondo.

Questa prova è stata attuata in Svezia – sede centrale dell’azienda - Danimarca e Norvegia ma non è dato sapere se il rincaro sul costo permarrà o se verrà effettivamente attuato anche in altri paesi. Secondo fonti sconosciute – che hanno preferito mantenere l’anonimato dal momento che non c’è ancora nulla di confermato – il prezzo dell’abbonamento “Spotify Family” dovrebbe salire di circa il 13%. Un secondo test attuato dalla piattaforma di streaming, riguarderebbe invece l’introduzione di un nuovo abbonamento – definito”Premium Duo” - la cui offerta proporrebbe due abbonamenti al prezzo di circa 12,49 euro al mese.

Il motivo che ha spinto Spotify a prendere questa decisione – nonostante sia la piattaforma più utilizzati dai fruitori di musica, come dimostrano i 108 milioni di abbonati paganti nel secondo trimestre del 2019 - potrebbe essere ricollegato ai risultati finanziari e la recente quotazione in Borsa non del tutto ottimali, attribuibili alla diminuzione del guadagno per utente – dal momento che il servizio di streaming attua diversi iniziative e offerte per facilitare la crescita di iscritti e abbonati.