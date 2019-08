Jimmy Page: perché i Led Zeppelin non suonarono a Woodstock

Il 15 agosto del 1969 – come ricordato da Rockol con uno speciale per il 50esimo anniversario del Festival di Woodstock – andava in scena la prima delle tre giornate di pace, amore e musica. Molti furono gli artisti che salirono sul palco di Woodstock - e che parteciparono a quello che, tutt’ora, è considerato come il festival rock per antonomasia: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Who, Santana, Creedence Clearwater Revival… solo per citarne alcuni.

Eppure, sul palco situato nel prato di Bethel, nello stato di New York, diversi gruppi e musicisti non suonarono: i Doors, per esempio, diedero forfait all’ultimo minuto e nemmeno Bob Dylan o i Led Zeppelin si esibirono. In merito alla mancata partecipazione di questi ultimi a Woodstock, l’ex chitarrista del gruppo Jimmy Page ha pubblicato ieri – 15 agosto, 50 anni dopo il primo giorno di pace, amore e musica – un post in cui tiene a precisare come mai la leggendaria rock band non si esibì.