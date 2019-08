Metallica: donazione di 250.000 euro per un ospedale pediatrico

Il concerto dello scorso 14 agosto di James Hetfield e soci all’Arena Națională di Bucarest, in Romani, ha registrato il tutto esaurito e – visto il sold out – i Metallica hanno deciso di donare 250.000 euro all’associazione rumena Daruieste Viata (The Give Life Association) per la costruzione del primo ospedale pediatrico di oncologia e radioterapia in Romania.

La band ha annunciato la sua partecipazione all'iniziativa con un post sul proprio profilo Facebook, condividendo la foto riportata sui social dall’associazione:

“Grazie a tutti i fan che sono venuti al concerto #MetInBucarest: ci hanno aiutato a chiudere l’ultima tappa europea con il botto! Con il vostro aiuto e quello della generosa sponsorizzazione da parte di Mastercard, abbiamo potuto partecipare all’iniziativa #NoiFacemUnSpital di Daruieste Viata (The Give Life Association) con una donazione di € 250.000, finalizzata alla costruzione del primo Ospedale Pediatrico di Oncologia e Radioterapia in Romania. #MetallicaGivesBack #AWMH”