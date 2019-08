Oasis: ecco alcune foto mai viste risalenti a 25 anni fa

Paul Arthurs - conosciuto come “Bonehead” e per essere l’ex chitarrista, nonché uno dei membri fondatori, della band di “Wonderwall” - ha condiviso su Twitter alcuni scatti degli Oasis risalenti a 25 anni fa. Le fotografie, ottenute dallo sviluppo di otto rullini conservati dal musicista per tutti questi anni, mostrano i membri del gruppo nel 1994. In una, per esempio, si vede Noel Gallagher esibirsi per le strade di San Francisco e, in un’altra ancora, Liam a Central Park.

Le foto proposte su Twitter da Arthurs sono state condivise attraverso uno scatto delle stesse, riprese dallo schermo del suo computer; non sono quindi immagini in alta risoluzione ma – pensando anche al fascino dello sviluppo di un rullino fotografico – ripropongono ricordi degli Oasis di oltre 25 anni fa e svelano momenti inediti per i fan.

25 years later, I get 8 rolls of film developed........ pic.twitter.com/46BINvTZ0H — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) August 15, 2019

Busking on the streets of San Francisco . pic.twitter.com/9HhpZClQug — Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) August 15, 2019

Recentemente Bonehead è stato riconosciuto come il vero genio creativo dietro il suono distintivo della musica degli Oasis e Paul “Bigun” Ashbee – l’uomo che ha fatto incontrare fra di loro i membri fondatori del gruppo – gli ha accreditato il merito sulle pagine del libro che ha pubblicato lo scorso luglio, un’autobiografia dal titolo “Giving it the Bigun”.