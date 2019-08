Adam Lambert, il nuovo album esce il 27 settembre: tracklist

Dopo aver diffuso i primi due singoli – “New Eyes” e “Comin In Hot” -, anticipati nelle scorse settimane, Adam Lambert è pronto per lanciare sul mercato la prima parte del suo nuovo album doppio, “Velvet: Side A”, che il cantante statunitense ha annunciato oggi in arrivo per il prossimo 27 settembre. Colui che ha preso il posto lasciato vacante da Freddie Mercury ha anche reso nota la tracklist del disco, che non include nessuno dei due brani già pubblicati: ne fa invece parte il prossimo singolo che Lambert diffonderà, “Superpower”, in uscita il 4 settembre, poco prima della pubblicazione dell’album. Lambert, scrive l’edizione statunitense di Billboard, è co-autore di tutti i brani che compongono “Velvet: Side A”. Ecco la cover del disco, ideale seguito di "The Original High" (2015), che Lambert ha condiviso su suoi social:

Questa è invce la tracklist, con tutti gli autori traccia per traccia, pubblicata da Billboard USA:

1. "Superpower" (Adam Lambert, Tommy English e Ilsey Juber​, prodotta da Tommy English)

2. "Stranger You Are" (Adam Lambert, Steve Booker e Kes​, prodotta da Steve Booker)

3. "Closer To You" (Adam Lambert, Noise Club, Asia Whiteacre​, prodotta da Noise Club)

4. "Overglow" (Adam Lambert, Butch Walker, MNEK, Amy Kuney​, prodotta da Butch Walker)

5. "Loverboy" (Adam Lambert, Tommy English, Gabe Simon, Angelo Petraglia​, prodotta da Tommy English)

6. "Ready To Run" (Adam Lambert, Fred Ball, Kes​, prodotta da Fred Ball)

Lo scorso 10 luglio ha fatto il suo debutto alla Roger Arena di Vancouver, in Canada, il “Rhapsody Tour”, che vede il cantante fare squadra, dietro al microfono, con i Queen. Il già concorrente di “American Idol” sarà impeganto nella tournée con Brian May e soci fino al prossimo 29 febbraio quando il tour, salvo eventuali nuove date, si concluderà con l’ultima data australiana.