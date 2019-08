System of a Down: Shavo Odadjian riprende il discorso su un nuovo album

Durante un’intervista per il programma radiofonico Trunk Nation, condotto da Eddie Trunk su SiriusXM, il bassista Shavo Odadjian ha parlato, tra le cose, del già discusso possibile nuovo album dei giganti californiani dell'alt metal, i System of a Down.

A metà dello scorso dicembre si era accesa nei fan la speranza di un possibile seguito del dittico "Mezmerize" / "Hypnotize" del 2005 – dopo alcune dichiarazioni proprio dello stesso Odadjian - ma prontamente stroncata dal frontman del gruppo Serj Tankian.

A distanza di diversi mesi, il bassista dei System of a Down torna sull’argomento confermando che la band ha già “alcune idee grandiose” per nuovo materiale – ma quelle che lui definisce “divergenze creative” stanno ostacolando il lavoro su una possibile nuova prova sulla lunga distanza. Durante l’intervista a SiriusXM, infatti, Odadjian afferma che seppur ci siano idee per delle potenziali nuove canzoni, non vi sono ancora delle registrazioni della musica. Nonostante questo, fosse stato per lui – ha detto il musicista – la band non si sarebbe mai fermata e aggiunge:

“Due anni fa, io e altri due del gruppo – eccetto Serj che stava lavorando su diverse cose come solista – ci siamo messi insieme ed eravamo dell’idea di non voler aspettare, ma di lavorare e vedere cosa avremmo potuto fare. Abbiamo scritto all’incirca dieci o undici canzoni.”

Shavo Odadjian, con la speranza che un giorno possano riprendere in mano il lavoro – insieme anche alla voce dei System of a Down, con la certezza che Serj Tankian abbia sicuramente del nuovo materiale musicale – si è espresso così, sul perché la band non abbia ancora ultimato un nuovo e atteso album: