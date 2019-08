Lynyrd Skynyrd, concerti posticipati per Gary Rossington

La band southern rock di “Sweet Home Alabama” si è vista costretta a posticipare due concerti del suo tour - quello del 16 agosto alla T-Mobile Arena di Las Vegas e quello del 17 agosto al Toyota Amphitheatre di Wheatland, California – a causa dei problemi di salute del chitarrista Gary Rossington, che si è dovuto sottoporre lo scorso 31 luglio a un intervento a una valvola cardiaca, a seguito del quale Rossington ha avuto bisogno del periodo di convalescenza che ha portato i Lynyrd Skynyrd ad annullare le due tappe in Nevada e in California: i due concerti saranno recuperati il primo il 18 ottobre e il secondo il giorno successivo.

“Non vede l’ora di tornare e andare in scena al cento per cento per i fan. Vi rivedremo presto!”, ha fatto sapere il cantante Johnny Van Zant in una nota a proposito del cambio di programma del gruppo, rassicurando i fan tanto sulla salute del compagno di band quanto sul proseguimento del “Last of the Street Survivors Tour”. Quello che dovrebbe essere il tour d’addio alle scene di Van Zant e soci si è rivelato negli ultimi mesi essere più un arrivederci che un definitivo saluto: Van Zant ha infatti raccontato, lo scorso mese di marzo, che i Lynyrd Skynyrd hanno da parte parecchio nuovo materiale, che potrebbe molto probabilmente confluire in un nuovo disco non appena il tour della band sarà giunto a conclusione.