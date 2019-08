Lady Gaga è in studio al lavoro su nuova musica

Miss Germanotta lo aveva già anticipato tempo fa, lo scorso mese di marzo, quando aveva annunciato ai fan di essere “incinta” del suo nuovo album, il sesto per Lady Gaga, ideale seguito di “Joanne” del 2016. Con una storia su Instagram la voce di “Bad Romance” è tornata a stuzzicare i fan in attesa della sua prossima prova di studio, condividendo una foto in studio, davanti al microfono, accompagnata dalla dicitura “New Music”.

Lady Gaga shared a photo of her in the studio recording new music! 👀 #LG6 pic.twitter.com/Gn4Q0llpDD — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) August 14, 2019

Da “Joanne” in poi la popstar statunitense ha partecipato alla composizione e interpretazione della colonna sonora di “A Star Is Born”, la pellicola diretta da Bradley Cooper uscita lo scorso anno. Con il tema del film, “Shallow”, scritto da Gaga insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt e Benjamin Rice, l’artista si è aggiudicata l’Oscar di Miglior Canzone Originale. Il brano è valso alla popstar anche il ritorno, a distanza di otto anni, in vetta alla classifica americana stilata da Billboard.