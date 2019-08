Foo Fighters, Dave Grohl stregato dal crowdsurfing di un fan

La band capitanata da Dave Grohl si è esibita ieri sera, 13 luglio, all’edizione 2019 dello Sziget Festival, rassegna estiva sulle sponde del Danubio particolarmente amata - tra le varie nazionalità che vi accorrono - dagli appassionati di musica della Penisola. Non è raro che i Foo Fighters interagiscano con i fan nel corso dei loro set così come non è raro che il già batterista dei Nirvana porti in scena qualche inaspettata trovata e anche ieri la formazione statunitense non ha deluso le aspettative. Nel corso del concerto, dopo il brano “Everlong”, mentre Grohl stava ringraziando il suo pubblico ha invitato un ragazzo sulla sedia a rotelle che faceva crowsurfing e una ragazza che stava facendo volare bolle di sapone a raggiungere la band sul palco.

“È la star dello show cazzo. Il mio uomo! Il mio uomo! Ho una domanda: vuoi salire e guardare il concerto da qui?”, ha detto la voce di “Best Of You” rivolgendosi al ragazzo in sedia a rotelle sospeso sulla folla. E ancora: “Portate quel figlio di puttana qui subito. Coraggio, vieni a vedere lo show. E poi sapete cosa? Che ne dite di questo: la ragazza che fa le bolle, hai ancora delle bolle? Dov’è la mia ragazza delle bolle? Ho bisogno della ragazza delle bolle e ho bisogno di quest’uomo qui subito. Salite sul palco”. Potete vedere qui il video di quanto accaduto:

Lo scorso mese di giugno il rocker nato in Ohio ha invece invitato a prendere posto sul palco, a Stoccolma, il medico che nel 2015 lo scorse quando cadendo durante un live a Goteborg, in Svezia, Grohl si ruppe una gamba, decidendo poi di proseguire lo stesso il tour grazie a un trono di chitarre appositamente realizzato per l’artista e poi utilizzato anche da Axl Rose per far fronte al suo piede rotto nel corso del "Not In This Lifetime Tour” dei Guns N’ Roses.