Placido Domingo è accusato di molestie sessuali da più donne

Placido Domingo, riferisce l’Associated Press, è stato accusato di molestie sessuali da otto cantanti e ballerine, che denunciano di essere state oggetto di attenzioni sgradite “per tre decenni a partire dalla fine degli anni Ottanta in luoghi che includono compagnie dell’opera dove [Domingo] occupava posizioni di rilievo”. Un’altra mezza dozzina di donne, scrive sempre l’agenzia di stampa, ha raccontato invece di “approcci allusivi” da parte del tenore e presidente dell'International Federation of the Phonographic Industry. Questa la replica rilasciata da Domingo all’Associated Press:

Le accuse di queste persone anonime che rimandano a più di trent’anni fa sono profondamente preoccupanti e, così presentate, inaccurate. Allo stesso tempo è doloroso venire a sapere che potrei aver turbato qualcuno o fatto sentire qualcuno a disagio, non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni. Credevo che tutte le mie interazioni e relazioni fossero sempre state benvenute e consensuali. Le persone che mi conoscono o hanno lavorato con me sanno che non sono una persona che farebbe del male intenzionalmente, offenderebbe o metterebbe in imbarazzo qualcuno.

Aggiunge ancora il tenore spagnolo, 78 anni, sempre attraverso l’Associated Press:

Tuttavia, riconosco che le regole e gli standard con i quali ci misuriamo – e dovremmo misurarci – oggi sono molto diversi da quelli del passato. Ho la benedizione e il privilegio di aver avuto una carriera di più di cinquant’anni nell’opera e continuerò a puntare ai più alti standard.

Dal momento in cui AP ha divulgato la notizia due compagnie musicali, la Philadelphia Orchestra e la San Francisco Opera, hanno annullato le esibizioni di Placido Domingo e la Los Angeles Opera – della quale Domingo è direttore generale dal 2003 e per la quale ha anche in precedenza lavorato come direttore artistico - ha fatto sapere di essere intenzionata a dare il via a un’investigazione in merito alle accuse rivolte all’artista. Sospende qualsiasi mossa, invece, la New York Metropolitan Opera che ha fatto sapere che aspetterà il responso dell’LA Opera “prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro del signor Domingo al Met".

Tutte le donne che hanno accusato il tenore sono coperte da anonimato tranne una sola di loro. Tutte raccontano inoltre di non aver fatto cenno a quanto ora denunciato per la paura di veder distrutta la loro carriera in considerazione della posizione di grande potere occupata da Domingo.