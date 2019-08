Clash: una mostra a Londra per il quarantennale di ‘London Calling’

Inaugurerà il prossimo autunno a Londra una mostra dedicata a Joe Strummer e soci per celebrare i 40 anni dall’uscita dell’album “London Calling”.

Dal 15 novembre fino alla primavera del prossimo anno, presso il Museum of London, sarà possibile rivivere la storia dei Clash e scoprire qualcosa in più sulla realizzazione del disco uscito nel 1979.

La mostra ospiterà diversi oggetti personali dei componenti del gruppo, alcuni mai visti prima: oltre al basso Fender di Paul Simonon – distrutto dallo stesso musicista sul palco del Palladium di New York nel 1979 – l’esposizione presenterà il taccuino di Joe Strummer e la macchina da scrivere usata dal cantautore per annotare le proprie idee. Tra le sale del museo saranno esposte anche le bacchette del batterista Topper Headon - l'unica cosa di suo che rimane di quel periodo - e sarà possibile ammirare le note scritte da Mick Jones sulla sequenza dell’album.

A proposito della mostra, Beatrice Behlen – curatrice del dipartimento “Fashion Decorative Arts” del Museum of London – ha detto:

“London Calling è l’album che ha definito i Clash, è come un richiamo per i londinesi e le persone di tutto il mondo. I testi del disco riflettono le preoccupazioni del periodo, alcune delle quali sono rilevanti ancora oggi, dal momento che il disco si distacca dal punk tradizionale per adottare e rielaborare influenze musicali più ampie. Al Museum of London raccontiamo la storia della nostra capitale attraverso gli oggetti e i ricordi delle persone che ci hanno vissuto. Questa esposizione offrirà una nuova visione su questo, mostrando rari oggetti personali e raccontando la storia di come ‘London Calling’ era, e per molte ragioni lo è ancora, il suono di una generazione."