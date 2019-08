Tool: ecco la tracklist del nuovo album ‘Fear inoculum’

Per la prima volta in 13 anni il gruppo di Maynard James Keenan ha pubblicato recentemente una nuova canzone – title track e primo singolo estratto dall’album di prossima uscita ‘Fear inoculum’, di cui è stata svelata la tracklist.

Il brano - la cui durata complessiva di ben 10 minuti e 21 secondi ha fatto guadagnare al pezzo la prima posizione nella ‘Longest Billboard Hot 100 Hit’, superando "Blackstar" di David Bowie - è stata la prima anticipazione sul nuovo disco dei Tool atteso per il prossimo 30 agosto di cui, ad oggi, si conoscevano solo il titolo e la copertina rivelata dalla stessa band sui canali social.

Nuovi suggerimenti su "Fear inoculum" - dopo le dichiarazioni del chitarrista della band di Los Angeles, Adam Jones - arrivano dopo che è stata svelata la tracklist del nuovo disco che nella versione fisica presenterà sette brani mentre quella in digitale sarà composta da tre ultreriori bonus track.

Ecco la tracklist per l'edizione fisica di "Fear inoculum":

01. Fear Inoculum

02. Pneuma

03. Invincible

04. Descending

05. Culling Voices

06. Chocolate Chip Trip

07. 7empest

Di seguito quella per la versione digitale:

01. Fear Inoculum

02. Pneuma

03. Litanie contre la Peur

04. Invincible

05. Legion Inoculant

06. Descending

07. Culling Voices

08 Chocolate Chip Trip

09. 7empest

10. Mockingbeat