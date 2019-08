L'Università dell'Indiana: 'Ozzy Osbourne è un mutante'

Non stiamo parlando dei protagonisti della saga cinematografica di "X-Men", ma poco ci manca: secondo una ricerca condotta dal professor Bill Sullivan Indiana University School of Medicine, una mutazione nel dna di Ozzy Osbourne spiegherebbe perché, nonostante quasi mezzo secolo di massiccio consumo di droghe e alcolici, il già leader dei Black Sabbath sia ancora nel mondo dei vivi.

Tutto è cominciato con l'analisi di un campione di sangue del frontman britannico da parte di Knome, una società di ricerca del Massachusetts che ha mappato il codice genetico del cantante originario di Birmingham: la ricerca ha svelato come una mutazione mai osservata prima in altri casi nel dna dell'artista abbia reso la voce di "Paranoid" capace di sopportare eccessi che avrebbero condotto al cimitero qualsiasi altro comune mortale.

I risultati dell'indagine sono stati ripresi dal professor Sullivan in un volume, intitolato "Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces that Make Us Who We Are", pubblicato dall'autorevole National Geographic: nel trattato di microbiologia - disponibile in vendita a questo indirizzo - lo studioso giunge alla conclusione che Osbourne, capace di sopravvivere a una vita talmente sregolata da piegare qualsiasi altro essere umano "normale", sia un mutante.

"Dopo tutti questi anni passati a pensare di poter agire liberamente, ci siamo resi conto che la maggior parte, se non la totalità, del nostro comportamento non è di nostra spontanea volontà", scrive Sullivan: "Ozzy è davvero un mutante genetico".

Del resto qualche tempo fa lo stesso cantante, in un articolo scritto per il Sunday Times in collaborazione con il suo biografo di fiducia Chris Ayres, aveva dichiarato: "In fin dei conti, sono una miracolo della medicina: quando morirò donerò il mio corpo al Museo di Storia Naturale".