Bruce Springsteen, le foto inedite della serata in cui diventò 'il futuro del rock': guarda

"Ho visto il futuro del rock and roll, e il suo nome è Bruce Springsteen": la frase fu scritta dall'allora giornalista musicale Jon Landau nella recensione - pubblicata dalla testata di Boston Real Paper - del concerto tenuto dal futuro Boss il 9 maggio del 1974 all’Harvard Square Theater di Cambridge, Massachusetts. Il rocker del New Jersey, in quel periodo, stava creando attorno a sé quell'aura di hype che sarebbe culminata, un anno più tardi, nella pubblicazione dell'album "Born to Run".

Gli scatti della leggendaria serata sono stati oggi raccolti in un volume, "Bruce Springsteen — Rock and Roll Future", realizzato grazie a una campagna di crowdfunding promossa da Backstreets, il fan site di riferimento dell'artista: autore delle fotografie è Barry Schneier, all'epoca unico fotografo presente alla serata che tenne la preziosa testimonianza dello show nel cassetto per quasi quarant'anni, almeno fino a che un concorso indetto dal Boston Globe non lo convinse a rispolverare i negativi per partecipare al contest.

Dichiarato vincitore del concorso, Schneier è stato contattato da Chris Phillips, direttore di Backstreets, che ha assemblato il materiale in un volume da 152 pagine - disponibile all'acquisto a questo indirizzo - impreziosito da note inedite scritte dall'ex batterista della E Street Band Ernest “Boom” Carter, dall'ex pianista della formazione David Sancious e dall'attuale bassista del gruppo Garry Tallent.

Ecco, di seguito, una selezione di scatti in anteprima resi disponibili sull'edizione online americana di Rolling Stone:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10