David Guetta, annullata la data ad Arbatax del 14 agosto

Lo show di David Guetta previsto per domani, mercoledì 14 agosto, presso il Red Valley Festival di Arbatax, in Sardegna, è stato cancellato: a farlo sapere è stato lo stesso entourage della star francese della consolle, che ha postato un suo comunicato ufficiale sui suoi profili social ufficiali.

"E' con vera tristezza che annuncio ai miei fan la mia impossibilità a esibirmi domani al Red Valley Festival", si legge nella nota firmata dallo stesso Guetta: "Sono stato colpito da un'intossicazione alimentare, e il mio medico mi ha ordinato riposo assoluto per 48 ore. Nonostante gli sforzi del mio team con gli organizzatori per riprogrammare la data, ci è stato detto, che a causa della natura del festival, che si conclude il prossimo 17 agosto, non sarà possibile recuperare l'evento. Mando le mie più sentite scuse a tutti i miei fan, e mi auguro di tornare quanto prima a suonare in Sardegna".

Per informazioni relative ai rimborsi dei biglietti già emessi in fase di prevendita è possibile contattare gli organizzatori dell'evento all'indirizzo email info@redvalleyfestival.it o in alternativa al numero telefonico 0782-202038.

La prossima data italiana dell'artista è prevista per il prossimo primo dicembre alla Unipol Arena di Bologna.