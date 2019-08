Tomorrowland 2019, il video celebrativo per l'edizione del quindicennale: guarda

Lo scorso 28 luglio si è conclusa a Boom, in Belgio, la quindicesima edizione del Tomorrowland Festival, manifestazione consacrata alla musica dance in tutte le sue declinazioni che, per celebrare l'importante ricorrenza - tra l'altro trasmessa in diretta dalla RAI - ha assemblato un cast ricco di nomi di spicco della scena EDM mondiale.

In questi giorni gli organizzatori della manifestazione hanno reso disponibile l'aftermovie ufficiale dell'edizione 2019 della maratona musicale: invece di una semplice clip della durata di un normale video musicale, i promoter del Tomorrowland hanno regalato al pubblico un vero e proprio cortometraggio della durata di 23 minuti con una selezione delle migliori esibizioni tenute nel corso della passata edizione della manifestazione.

Per facilitare i compito a quanti siano interessati ai brani usati per il sottofondo musicale della clip - non conoscendone titolo e autore - gli autori del filmato hanno reso disponibile una dettagliata tracklist della colonna sonora, chi vi proponiamo di seguito:

1. Creative intro

2. Kölsch – AC1609

3. Joris Voorn – Antigone

4. Âme – No War (Rampa Remix)

5. Monolink – Return To Oz (Artbat Remix)

6. HI-LO, Chocolate Puma – Lazersx999

7. Steve Aoki & The Bloody Beetroots, A Girl & A Gun – Warp 2.019

8. Lost Frequencies – Beat Of My Heart

9. John Lemmon – It’s Gonna Be Alright (Netsky & t1r Remix)

10. Rob Hes – Infamous

11. ID – Don’t Touch That Techno

12. Sunnery James & Ryan Marciano – Bring The Beat Back

13. Martin Garrix – Home

14. Colyn – Amor

15. Portland – Expectations (Cellini Remix)

16. Filterheadz – Sunshine

17. Dimitri Vegas & Like Mike vs Akon & Afro Bros– She Knows

18. Eddie Thoneick – Everyday

19. Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee feat. Afro Bros, Natti Natasha – Instagram (Bassjackers Remix)

20. Sub Zero Project & Villain – The Solution (Radio Edit)

21. Still Young & Kosling – When We Were Young (feat.OMZ)

22. Endshow

23. Kisnou – Cycle

Tra i protagonisti del Tomorrowland 2019 ci sono stati Solomun, la star della consolle olandese Armin van Buuren, Lost Frequencies, Dimitri Vegas, Like Mike e Steve Aoki.