MTV VMA 2019, anche Rosalìa, Lizzo e Shawn Mendes tra i performer

Non ci saranno solo Missy Elliot e Taylor Swift - quest'ultima considerata, con le sue dieci nomination, insieme ad Ariana Grande la favorita assoluta ai prossimi MTV Video Music Awards - a dare spettacolo sul palco del Prudential Center, in New Jersey, il prossimo 26 agosto per la serata di gala organizzata dalla nota emittente televisiva musicale americana per premiare i video più rilevanti della stagione discografica ormai prossima alla chiusura: oggi, martedì 13 agosto, sono stati confermati i nomi della popstar catalana Rosalìa, Lil Nas X, Lizzo, Bad Bunny, J Balvin, Camila Cabello e Shawn Mendes come performer agli MTV VMA 2019.

Inaugurati nel 1984, quando in occasione della prima edizione Madonna eseguì dal vivo il classico "Like a Virgin", i Video Music Awards hanno visto sfilare sul proprio palco del corso degli anni performer come David Bowie, Depeche Mode, U2, Guns N' Roses, Linkin Park, Raconteurs, Florence and the Machine ed Ed Sheeran.