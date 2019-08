Mr. Bungle (Mike Patton), è reunion dal vivo

I Mr. Bungle, band fondata dall'allora futuro leader dei Faith No More Mike Patton nel 1985 insieme ai compagni di scuola Trevor Dunn e Trey Spruance, torneranno in attività per due eventi speciali dal vivo che avranno luogo negli Stati Uniti a inizio 2020: la formazione, assente dalle scene dal 2000, ha infatti annunciato tre show previsti al Fonda Theatre di Los Angeles, al Warfield di San Francisco e al Brooklyn Steel di New Tork rispettivamente i prossimi 7, 8 e 10 febbraio.

I biglietti per gli spettacoli saranno resi disponibili in prevendita a partire dal prossimo venerdì 16 agosto, sulle piattaforme statunitensi autorizzate: i promoter, nel comunicato stampa diramato per annunciare il breve tour, hanno fatto sapere che non sono previste aggiunte all'itinerario confermato oggi, martedì 13 agosto.

Per l'occasione, ad accompagnare Patton, Spruance e Dunn saranno presenti Dave Lombardo alla batteria e Scott Ian degli Anthrax alla chitarra. "E' un onore e un privilegio poter suonare con la mia band preferita di tutti i tempi", ha dichiarato Ian, al quale ha fatto eco Lombardo: "Sono onorato di essere stato invitato a esibirmi con loro".

Nel corso della loro carriera i Mr Bungle hanno pubblicato tre album: dopo l'eponimo debutto del 1991, sono arrivati prima "Disco Volante" nel 1995 e poi "California" nel 1999.