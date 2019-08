Jeff Buckley, guarda il video live inedito di 'Mojo Pin'

Sul canale YouTube ufficiale di Jeff Buckley è stato reso disponibile un video inedito dal vivo di "Mojo Pin", uno dei brani inclusi nell'unica fatica in studio data alle stampe dallo sfortunato artista di Anaheim, California, nel corso della sua carriera, "Grace" del 1994: l'esecuzione fu catturata ventincinque anni fa al Gleneagles Hotel, in Scozia, durante una convention della Sony, nel corso delle quale il figlio di Tim propose in anteprima live una selezione di brani scritti per quello che sarebbe stato il suo debutto discografico, pubblicato solo cinque mesi dopo.

Il prossimo 23 agosto sulle principali piattaforme digitali verranno resi disponibili, per celebrare appunto il venticinquennale di "Grace", oltre cinquanta brani appartenenti al repertorio di Jeff Buckley, tra i quali la demo di “Sky blue skin”, uno degli ultimi brani fissati su nastro dall'artista prima della sua morte, avvenuta nel 1997.