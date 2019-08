Lollapalooza, (quasi) pronto lo sbarco sul mercato britannico

Il Lollapalooza, festival nato negli USA all'inizio degli anni Novanta dalla mente del leader dei Jane's Addiction Perry Farrell negli ultimi anni diventato un marchio attivo - oltre che in madrepatria - anche in Europa (in Francia, Germania e Svezia) e sudamerica (in Cile, Brasile e Argentina), potrebbe debuttare prossimamente anche sul mercato britannico, considerato uno degli scenari più vivaci e redditizi per il segmento dell'industria musicale dal vivo: a rivelarlo è stato lo stesso Farrell nel corso di un'intervista al New Music Express.

Il frontman e imprenditore newyorchese, tuttavia, ha fatto sapere che l'operazione di approdo al mercato UK è ancora in fase di studio: "Le ragione di tanta cautela sono essenzialmente due", ha chiarito l'artista, "La prima è che non avrei mai cercato di inserirmi nel mercato inglese senza avere qualcosa di unico da poter offrire, qualcosa in grado di poter aggiungere degli elementi alla cultura di questo paese. La seconda ha a che fare con la tattica, perché quello che sto iniziando a fare è nuotare in acque insanguinate, data la tale quantità di squali che stanno divorando il mercato nazionale. Però sono molto, molto vicino ad avere qualcosa di estremamente unico, al quale darò il via nei prossimi due o tre anni".

Quattro anni fa lo stesso Farrell ventilò l'ipotesi di portare la sua creatura anche in Italia, più precisamente a Campovolo, l'area di Reggio Emilia già utilizzata da Ligabue per i suoi raduni dal vivo del 2005, 2011 e 2015: l'ipotesi fu accolta con entusiasmo dagli appassionati italiani, che lanciarono anche una campagna social per convincere Farrell ad approfondire un eventuale sbarco del festival sul mercato tricolore. L'operazione, tuttavia, non ebbe alcun seguito.