Jovanotti, concerto improvvisato sul balcone di Ford Coppola: video

E' stata una vera e propria sorpresa per gli abitanti di Bernalda, paese in provincia di Matera, che ieri sera si trovavano a passeggiare per il centro storico dove ha sede una delle residenze del cineasta hollywoodiano Francis Ford Coppola, i cui genitori nacquero proprio a Bernalda: senza alcun preavviso Jovanotti, che questa sera, martedì 13 agosto, sarà protagonista della tappa del suo Jova Beach Party a Policoro, località balneare lucana a pochi chilometri di distanza, è apparso su uno dei balconi del palazzo di proprietà di Coppola per un'esibizione improvvisata.

Lorenzo Cherubini prima si è intrattenuto con il pubblico cantando le sue canzoni, poi ha imbracciato una chitarra - accompagnato, al basso acustico, dal fedele Saturnino Celani - nel classico "Serenata rap" - quello che nel ritornello recita, appunto, "affacciati alla finestra...".