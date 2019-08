Duane Allman: 1.25 milioni di dollari per la chitarra con cui suonò "Layla"

Una Gibson Les Paul Goldtop del 1957, un tempo di proprietà di Duane Allman, che venne suonata nel classico dei Derek and the Dominos "Layla", è stata venduta all'asta per 1,25 milioni di dollari.

Allman la usò nei primi due album della Allman Brothers Band e poi con la band capitanata da Eric Clapton nel 1970, prima di venderla. Lo strumento passò altre tre volte di mano in mano prima che il venditore lo acquistasse nel 1977.

I banditori di 'Gotta Have Rock and Roll' l’hanno definita ‘una delle chitarre più importanti nella storia del rock 'n' roll’ e hanno affermato che lo strumento era noto come "Studio Guitar" e l'hanno presentata così:

“Duane è stato uno dei più grandi chitarristi della storia, classificato dalla rivista Rolling Stone al nono posto. Questa chitarra sarebbe il Santo Graal in qualsiasi collezione o museo. La chitarra è stata esposta all'Allman Brothers Band Museum alla Big House di Macon, in Georgia. La chitarra è stata suonata da musicisti come Billy Gibbons, Kirk Hammett, Charlie Starr, Vince Gill, Derek Trucks e molti altri."

Documentando come Allman rinunciò alla proprietà dello strumento, la descrizione della casa d’asta riporta che il 16 settembre 1970 ‘gli Allman fecero un concerto a Daytona (Florida), la città natale di Duane e Gregg Allman. Duane, che aveva appena registrato “Layla", stava suonando la sua Goldtop del '57. La band di apertura era un gruppo locale chiamato Stone Balloon, il cui chitarrista, Rick Stine, suonava una Les Paul del 1959, che piaceva a Duane. Mentre faceva "Layla", aveva perso la testa per la chitarra di Clapton. Duane allora offrì di scambiare la chitarra con la Les Paul di Rick. Rick esitò, allora Allman aumentò la posta aggiungendo 200 dollari. Rick accettò e l'affare fu fatto“.

All'inizio dell’anno, un'altra chitarra di Allman, una Gibson SG suonata nel classico album degli Allman Brothers del 1970, “At Filmore East” - in seguito appartenuta a Graham Nash – è stata venduta per 591.000 dollari.