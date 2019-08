Gli Slipknot eseguono per la prima volta dal vivo "Solway Firth"

Durante il concerto di domenica sera all’Hollywood Casino Amphitheatre di Tinley Park (Illinois), gli Slipknot hanno suonato per la prima volta dal vivo il singolo "Solway Firth", incluso nel loro sesto e, per ora, ultimo album “We Are Not Your Kind” (leggi qui la recensione) pubblicato il 9 agosto scorso.

Setlist:

People = Shit

(sic)

Get This

Unsainted

Before I Forget

Solway Firth

The Heretic Anthem

Psychosocial

The Devil in I

Prosthetics

Vermilion

Custer

Sulfur

All Out Life

Duality

Encore:

Spit It Out

Surfacing