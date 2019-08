"Roma Bangkok" di Baby K (feat. Giusy Ferreri) è disco di diamante

View this post on Instagram

Quasi non credo che sto per dirlo... ROMA-BANGKOK É DISCO DI DIAMANTE .💎 Pensare di essere la prima artista italiana a raggiungere un traguardo del genere nell’era digitale mi fa tremare le gambe. Ci vorrà molto tempo per metabolizzarlo... non saprei come ringraziarvi, sono senza parole. ❤️L’unica cosa che mi viene in mente é il ricordo di ogni serata passata a cantarla insieme... puro fuoco. Siete una gioia immensa, il mio cuore é pieno di voi. Voglio dedicare tutto questo a Nonna Lalla e Nonno Cesare, mi piacerebbe pensare che siano orgogliosi della loro nipotina anche da lassù! Un enorme grazie a @mattiazibelli , solo tu realmente puoi comprendere tutto quello che ho e che abbiamo passato insieme e cosa significhi. Grazie a @giusyferreriofficial una volta ancora per essere stata la mia compagna di viaggio, a @takagibeatz @ketra_boomdabash @poetaurbano @federicabbateof @sonymusicitaly . Nuovo record...DIAMANTE BABY! #babyk #discodidiamante #romabangkok #nuovorecordbabyk