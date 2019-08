Noel Gallagher lascia Londra: ‘Troppi accoltellamenti’

Il maggiore dei fratelli Gallagher ha raccontato, in una chiacchiera con l’Irish Independent, di essere intenzionato a trasferirsi, abbandonando Londra alla volta del vicino Hampshire. Il motivo dell’addio alla capitale britannica risiede, ha spiegato Noel Gallagher, nei frequenti accoltellamenti che si sono verificati vicino alla sua abitazione e che non lasciano il cantautore di Manchester e la sua consorte tranquilli.

“Non vogliamo che i ragazzi crescano a Londra”, ha detto all’Irish Independent Noel, che vive nella città insieme alla moglie e ai figli Anais, di 19 anni, Donovan, di 11, e Sonny di 8, proseguendo: “Abbiamo avuto due accoltellamenti fuori dalla nostra casa nell’ultimo periodo. Vivo come si può immaginare in una zona piuttosto benestante. All’estremità della strada c’è un complesso residenziale e dall’altro lato c’è un altro complesso residenziale, e sono costantemente in guerra. Un ragazzo è stato accoltellato più volte in pieno giorno cazzo ed è dovuta venire un’eliambulanza che è atterrata nel mezzo della strada e tutte le strade sono state isolate". La preoccupazione principale della voce di “Don’t Look Back In Anger” sono i suoi figli e la paura che possa succedere loro qualcosa tornando a casa da scuola: “Dunque abbiamo deciso che ci sposteremo in campagna e li manderemo a scuola in campagna. Per andare a Londra faremo i pendolari”.

Anche l’altra metà degli Oasis, Liam Gallagher, nei mesi scorsi ha espresso le sue perplessità a proposito della sicurezza della Capitale spiegando di essere in pensiero per la sua prole davanti agli episodi che si sono recentemente verificati a Londra: in quattro giorni quattro persone sono rimaste vittima di crimini con armi da taglio.

Nei giorni scorsi Noel Gallagher ha pubblicato la prima anticipazione, la title track “This Is The Place”, dell’eponimo EP in uscita il prossimo 27 settembre dell’artista britannico, in arrivo a qualche mese di distanza dall’altro EP recentemente dato alle stampe da Gallagher, “Black Star Dancing”.