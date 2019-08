Taylor Swift, esce il 16 agosto il nuovo singolo

Come già annunciato, il prossimo 23 agosto uscirà il nuovo album di Taylor Swift, “Lover”, ideale seguito del precedente “Reputation”, datato 2017. Dopo aver già anticipato tre tracce del disco – “The Archer”, “You Need to Calm Down” e “Me!” – la cantautrice statunitense ha fatto sapere ieri notte, nel corso dei Teen Choice Awards 2019, che il prossimo venerdì 16 agosto una terza canzone dell’album sarà svelata, la title track “Lover”. “Ci sono così tante cose in arrivo nei prossimo 12 giorni che mi separano dall’uscita di ‘Lover’ che mi rendono felice”, ha detto alla platea la Swift, proseguendo: “Ma volevo dirvi stasera che venerdì 16 agosto ho una nuova canzone, intitolata “Lover”, in uscita. Non vedo l’ora”.

Il prossimo 26 agosto l’artista nata in Pennsylvania si esibirà sul palco degli MTV VMAs 2019: Taylor Swift è in lizza per dieci categorie ed è stata la prima performer ad essere annunciata per la prossima edizione degli MTV Video Music Award, ospitata dal Prudential Center di Newark, in New Jersey.