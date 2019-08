Emma, s’intitola ‘Io sono bella’ la canzone che Vasco ha scritto per lei

Tutti i dettagli saranno resi noti nel numero di domani di Sorrisi e Canzoni ma intanto, con un tweet, la rivista ha fatto sapere il titolo del brano che Vasco Rossi, insieme ad altri autori, ha scritto per Emma, protagonista della copertina dello storico settimanale: la prima anticipazione del nuovo album della cantante salentina, firmata dal rocker di Zocca, s’intitola “Io sono bella”.

Nella nuova copertina, in uscita il 13 agosto, troviamo @MarroneEmma che ci racconta del suo nuovo singolo. Disponibile dal 6 settembre, dal titolo "Io sono bella" scritta da @vascorossi. Nell'intervista Emma ci racconterà gli aneddoti degli incontri con Vasco e molto altro pic.twitter.com/wOVlh0FZRU — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) August 12, 2019

Il brano, che porta la firma del cantautore emiliano ma anche quelle di Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli, è atteso, secondo quanto riferito ieri da All Music Italia, per il prossimo mese di settembre, ma ancora manca una data precisa, così come manca una data per la pubblicazione della nuova fatica di studio di Emma Marrone. La collaborazione era stata annunciata nei giorni scorsi da Vasco sui suoi social.

Emma, che nel 2018 ha dato alle stampe il suo ultimo album, “Essere qui”, è parte del cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni”, che farà il suo approdo nelle sale cinematografiche nel febbraio 2010. Non si tratta della prima incursione nel mondo del cinema della cantante, che già in passato aveva fatto la sua comparsa in “Benvenuti al Nord” (2012) di Luca Miniero e in “La cena di Natale” (2016) di Marco Ponti.