Jovanotti, salta l’ipotesi Pescara per il Jova Beach Party

Non ci sarà nessun Jova Beach Party a Pescara, città che nei giorni scorsi era stata presa in considerazione tanto dal prefetto di Chieti Giacomo Barbato quanto dall’assessore comunale ai grandi eventi Alfredo Cremonese per recuperare la data di Vasto della festa itinerante di Jovanotti, originariamente prevista per il 17 agosto ma annullata per criticità legate – queste le motivazioni ufficiali - alla sicurezza e alla viabilità dell’area. Niente da fare, però, perché nella mattinata di oggi, 13 agosto, Maurizio Salvatori di Trident Music, la persona dietro a tutti i live di Lorenzo Cherubini, ha fatto sapere che “seppur la zona spiaggia della Madonnina può risultare idonea, esistono criticità logistiche non superabili che, unitamente alla vicinanza dell’area protetta del fratino, portano purtroppo ad escludere di poter suonare lì”.

Quanto al sindaco di Pescara Carlo Masci e all’assessore Cremonese, impegnati in questi giorni a verificare l’idoneità della zona proposta, i due hanno commentato l’altolà di Trident con la seguente nota congiunta:

Abbiamo lavorato con entusiasmo ed impegno affinché la tanto attesa manifestazione potesse svolgersi nella nostra città, ma preso atto delle difficoltà, che in un sopralluogo di ieri, gli organizzatori hanno riscontrato e reputate insormontabili, facciamo presente che Pescara resta disponibile. Auguriamo che il Jova Beach Party trovi ancora spazio nella nostra regione e tifiamo per una città della nostra zona, ad esempio che si concretizzi a Montesilvano, contigua località balneare che potrebbe offrire aree più adeguate. Se così fosse, l’evento rappresenterebbe un primo emblematico passaggio della Grande Pescara. Noi metteremmo a disposizione tutte le nostre potenzialità, per poter organizzare insieme una appropriata gestione del territorio.

Una risposta definitiva circa l’eventuale recupero, in luogo da definirsi, della data di Vasto si attende entro il prossimo 22 agosto. Si legge su ticketone.it:

La data individuata come unica possibilità di recupero è sabato 7 settembre. Riteniamo di poter dare una risposta definitiva entro giovedì 22 agosto.

Per chi lo desiderasse, i biglietti potranno essere utilizzati e ritenuti validi anche per la data finale del 21 settembre a Milano Linate.

Il tour sulle spiagge della Penisola del cantautore romano ha preso il via lo scorso 6 luglio a Lignano Sabbiadoro – vi raccontiamo qui com’è andata – e si concluderà il 21 settembre all’aeroporto di Linate, nei pressi di Milano. Dall’annuncio del progetto, segnato dall’alzata di scudi degli ambientalisti in relazione a più di una tappa della tournée che vede Lorenzo esibirsi con numerosi ospiti, oltre alla data di Vasto anche quella di Albenga ha dovuto abbandonare il calendario del Jova Beach Party. Dopo il passaggio di sabato scorso a Roccella Jonica la festa si sposta domani a Policoro.