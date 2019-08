Paul Simon: 'The boxer' di Simon & Garfunkel live con Bob Weir. Video

In occasione del live del cantautore statunitense, Bob Weir – già voce dei Grateful Dead - ha raggiunto Paul Simon sul palco del Golden Gate Park di San Francisco.

I due musicisti hanno presentato al pubblico dell’Outside Lands Festival un’esecuzione del brano "The Boxer", che il duo americano, formato da Simon e Art Garfunkel, pubblicò nel 1969.

Paul Simon – che ha dichiarato di voler donare i proventi della sua apparizione al festival a due organizzazioni no profit, la San Francisco Parks Alliance e la Friends of the urban forest – ha presentato l'amico e collega raccontando del loro primo incontro avvenuto nel 1967, precisando che quella di ieri sera - 11 agosto - è stata la prima volta che i due si sono esibiti insieme.