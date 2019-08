‘Old Town Road’, dal brano di Lil Nas X ai furti dei cartelli stradali

Il brano del giovane rapper “Old Town Road” – in duetto con la star del country statunitense, Billy Ray Cyrus – prende il titolo da una strada di Wellesley che collega Ox Bow Road e Dean Road. Da diversi mesi la popolarità della canzone - che si è confermata per più volte al primo posto della Billboard Hot 100 e ha ispirato diverse cover del pezzo di Lil Nas X, come la versione proposta dai Blondie o quella del gruppo coreano BTS - sta causando diversi problemi alla città del Massachusetts.

Stando a quanto scritto dalla rivista inglese New Musical Express – che, a sua volta, cita come fonte il Swellesley Report - il cartello stradale che riporta la scritta “Old Town Road” è stato rubato già tre volte dalla primavera scorsa. Stephanie Hawkinson - responsabile della comunicazione e project manager di Wellesley - riportando il malcontento generale, ha detto:

“Questo comportamento è frutto di qualche persona che si diverte a fare scherzi, ma per la città ha un costo sia in termini di tempo che di denaro per riparare, sostituire e reinstallare i cartelli stradali.”

Di conseguenza si è deciso di non sostituire più i cartelli presi di mira che segnalano la strada di Wellesley; almeno fino a quando il successo intorno al brano di Lil Nas X non sarà scemato. Un’idea alternativa, potrebbe essere quella di vendere repliche del segnale stradale di Old Town Road.